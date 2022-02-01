Hatay Valiliği hayvan barınağında çekilen görüntülere ilişkin idari soruşturma başlattı

AA 1 Şubat 2022 Salı 16:08 - Güncelleme: 1 Şubat 2022 Salı 16:08

Valilikten yapılan açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşanan köpek ölümleri ve bakımlarının ihmaliyle ilgili şikayet ve sosyal medyada görüntülerin yer aldığı hatırlatıldı.

Vali Rahmi Doğan'ın talimatı üzerine, Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından inceleme yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Videonun çekildiği yavrulu anaç kafeslerinde anaç ve yavrular bulunamamış olup, barınak sorumlusu Ömer Avcı, videonun takriben üç ay önce çekildiğini, yavruların bir kısmının öldüğünü, bir kısmının sahiplendirilmiş olabileceğini, anaç köpeğin ise kısırlaştırılarak bulunduğu ortama tekrar salıverildiğini bildirmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda çekilen görüntülerin Sahipsiz Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştiği anlaşılmış ve hayvan bakımındaki ihmalleri nedeniyle 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine muhalefet etmekten Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığına idari para cezası uygulanmıştır. Mevcut hayvan barınaklarının mevzuatlarda belirtilen şartları taşıyıp taşımadığı hususlarında gerekli denetimlerin yapılması ile görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyen yetkililer hakkında valiliğimizce gerekli idari soruşturma başlatılmıştır."

Açıklamada, tüm canlılar gibi eşit haklara sahip hayvanların rahat yaşamalarını ve en iyi şekilde korunmalarını sağlamanın belediyenin görev ve sorumluluğunda olduğu kaydedildi.

- BELEDİYEDEN AÇIKLAMA



Hatay Büyükşehir Belediyesi de konuya ilişkin açıklamasında, "Barınakta görevli bazı personeller, sorumluluklarını yerine getirmediği ve ihmali olduğu için aylar öncesinde görevinden men edilmişken, kamuoyunu yanıltmaya dönük paylaşımlar yapılması ne yazık ki art niyetten başka bir şey değildir." ifadelerine yer verdi.