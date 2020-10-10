Hatay Valiliği açıkladı: Yangınla ilgili gözaltına alınanlar var
Hatay Valiliği Belen'deki yangın hakkında açıklamalarda bulundu. Valilikten yapılan paylaşımda 'Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili gözaltına alınan şahıslar olup konuya ilişkin soruşturma devam etmektedir. Belen ilçemizde dün farklı noktalarda çıkan yangın zaman zaman kontrol altına alınsa da arazi ve hava şartları sebebiyle henüz söndürülememiştir.' ifadelerine yer verildi.
10 Ekim 2020 Cumartesi 14:33 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 14:39