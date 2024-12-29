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Hatay Valiliğinden açıklama: Bir kadının evinde gasbedildiği iddiası asılsızdır

Hatay Valiliği, 2 ay önce Belen ilçesinde A.K. isimli bir kadının evinde gasbedildiği iddiasının doğru olmadığının belirlendiğini bildirdi.

AA29 Aralık 2024 Pazar 22:27 - Güncelleme:
Hatay Valiliğinden açıklama: Bir kadının evinde gasbedildiği iddiası asılsızdır
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Valilikten yapılan açıklamada, 61 yaşındaki A.K'nin evinde gasbedildiği iddiasına ilişkin, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldüğü bildirildi.

Ekiplerin A.K. ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "A.K. ile yapılan görüşmede, öz oğlu M.K'nin bunalımda olduğunu ve kumar oynadığı için paraya ihtiyacı olduğunu, yaklaşık 2 ay önce oğluna bileziklerini verdiğini, oğluna para vermek için yalan beyanda bulunduğunu, silahlı yağma olayın gerçekleşmediğini belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Sarımazı Mahallesi'nde yaşayan A.K, evine giren silahlı 2 kişinin kolundaki altın bilezikleri gasbettiği iddiasıyla polise başvurmuştu.

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