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Güncel

Barış Atay'ın iddiasına Hatay Valiliğinden açıklama: Konu kolluk kuvvetlerince araştırılıyor

Hatay Valiliği, Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun 'Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği' yönündeki paylaşımının ardından konunun kolluk kuvvetlerince her yönüyle araştırıldığını bildirdi.

AA14 Haziran 2020 Pazar 08:48 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 08:50
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, bugün sosyal medya hesabı üzerinden Hatay Milletvekili Barış Atay Mengüllüoğlu'nun "Antakya'da ve bölgede kullanmış oldukları aracın 2 bijonunun yerinden çıktığı, 5 bijonunun da gevşetildiği" yönünde bir paylaşımda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Konuyla ilgili olarak ne Valiliğimize ne de kolluk kuvvetlerimize bu yönde herhangi bir başvuruda bulunulmamıştır. Olayın sosyal medya hesapları üzerinden öğrenilmesinin ardından ilgililerle yapılan telefon görüşmesinde ise konuyla ilgili herhangi bir şikayetlerinin olmadığı tarafımıza bildirilmiştir. Buna rağmen konu, kolluk kuvvetlerimiz tarafından her yönüyle araştırılmaktadır."

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