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Hatay Valiliği'nden yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları hakkında açıklama

Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil olan binaların yıkılması ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 12 mahallede devam edeceğini bildirdi.

AA15 Mart 2023 Çarşamba 23:18 - Güncelleme:
Hatay Valiliği'nden yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları hakkında açıklama
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Hatay Valiliği, Antakya ve Defne ilçelerinde acil olan binaların yıkılması ve enkaz kaldırma çalışmalarının yarın 12 mahallede devam edeceğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, 6 Şubat'taki depremlerin ardından başlatılan çalışmalarının, yarın Defne ilçesindeki Sümerler ve Harbiye mahalleri ile Antakya ilçesindeki Haraparası, Ekinci, Maraşboğazı, Serinyol, Anayazı, Alahan, Büyükdalyan, Derince, Zülüflühan ve General Şükrü Kanatlı mahallelerinde devam edeceği belirtildi.

Acil yıkılacak binaların yıkılması, yıkılan ve yıkık binaların ise enkaz kaldırma çalışmalarını yapılacağı aktarılan açıklamada, bina sakinlerinin istedikleri takdirde enkaz kaldırma çalışmalarına refakat edebileceği kaydedildi.

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