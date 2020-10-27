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Hatay ve Mersin'deki yangınların söndürme çalışmalarına destek 6 şehirden destek

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Hatay'ın İskenderun ve Mersin'in Anamur ilçelerindeki yangınları söndürme çalışmalarına destek için Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Karaman ve Osmaniye valiliklerinden arazöz, tanker ve iş makinesi görevlendirmesinin yapıldığı bildirildi.

AA27 Ekim 2020 Salı 19:55 - Güncelleme: 27 Ekim 2020 Salı 20:13
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AFAD'dan yapılan açıklamada, 2 yangını söndürme çalışmalarının Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, belediye itfaiye ekipleri, AFAD ve güvenlik kuvvetlerinin katılımıyla karadan ve havadan sürdürüldüğü bildirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mersin Anamur ile Hatay İskenderun'daki söndürme çalışmalarına destek vermek üzere 2 ilimize Adana, Gaziantep, Kahramanmaraş, Konya, Karaman ve Osmaniye valiliklerinden arazöz, tanker ve iş makinesi görevlendirmesi yapıldı. Mersin'de yangının yerleşim yerlerine sıçrama riskine karşı 50 ev tedbiren boşaltıldı. Tahliye edilen evlerde yaşayan vatandaşlarımızın mağduriyetinin giderilmesi amacıyla Adana Valiliğinden 100 çadır, 200 yatak, 200 battaniye ve 200 nevresim seti bölgeye sevk edildi. İskenderun'da halihazırda tahliye edilen ev bulunmamakla beraber, olası bir tahliye durumu için gerekli hazırlıklar yapıldı. Mersin-Antalya ile Adana-İskenderun kara yolları tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Gelişmeleri takip ediyoruz."

ÖNEMLİ BİR ZARAR YOK

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki orman yangınına ilişkin açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yerleşim yerlerinde önemli bir zarar yok." şeklinde konuştu.

Bakan Pakdemirli, Mersin'deki orman yangını ile ilgili, "Şu an itibarıyla 96 arazöz, 5 dozer ve 400 personelle yangını söndürme faaliyetleri devam ediyor. Anamur ilçesindeki Uçarı Mahallesi tedbir için boşaltıldı. Yangınla ilgili söyleyebileceğimiz şey iyiye doğru gittiği ancak kontrol altına alınması henüz söz konusu değil." dedi.

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