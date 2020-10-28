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Hatay yangınında çok sayıda ev zarar gördü

Hatay'da çıkan orman yangınında çok sayıda ev, ahır ve mezarlık zarar görürken, alevlerin arasında kalan şehitlik ise yangından etkilenmedi.

IHA28 Ekim 2020 Çarşamba 13:47 - Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 13:47
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Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında Sarıseki ve Azganlık mahallelerinde bulunan çok sayıda ev, ahır ve mezarlık alevlere teslim olurken, alevlerin arasında kalan Azganlık Şehitliği ise yangından etkilenmedi.

Yangının evlere ve ahırlara kadar geldiğini görünce ailesi ve hayvanlarını alarak uzaklaştıklarını ifade eden Osman Vural isimli vatandaş, evinin komple yandığını söyledi. Vural, "Bir tek ineklerimizi kurtarabildik, yapacak başka da bir şeyimiz yoktu. Yine de Allah devletimize, milletimize zarar vermesin" dedi.

Ahırlarının itfaiyenin ihmalkarlığı sonucu yandığını iddia eden bir vatandaş ise ekiplerin karşıda beklediklerini fakat yanan alana gelmediklerini söyledi. Kendi çabaları ile ahırı yanmaktan kurtarmaya çalıştığını ifade eden vatandaş yine de ahırlarını kurtaramadığını ifade etti.

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