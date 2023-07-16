Hatay'a 254 bin 195 konut inşa edilecek

Bakan Özhaseki, yaptığı yazılı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden büyük hasar gören Hatay'da yaraların sarılması için çalışmaların gece gündüz aralıksız sürdüğünü belirtti.

"Depremden etkilenen 11 şehrimizi bir an evvel ayağa kaldırmak, boynumuzun borcudur." ifadelerini kullanan Özhaseki, medeniyetler şehri Hatay'da konut ve köy evlerinin hızla yükseldiğini vurgulayarak, "Hatay'da 220 bin 66 afet konutu, 34 bin 129 köy evi olmak üzere toplam 254 bin 195 konut üreteceğiz. Afet konutlarımızdan, 32 bin 715 konutumuzun ihalesini gerçekleştirdik. 30 bin 88 konut ile 48 dükkanın yapımını sürdürüyoruz. Afetzede kardeşlerimize söz verdiğimiz üzere evlerini en kısa sürede teslim edeceğiz." bilgisini verdi.

Hatay'ı eski günlerine tekrar kavuşturacaklarını, yöresel mimariye uygun köy evlerinin yapımını aralıksız sürdürdüklerini anlatan Özhaseki, şöyle devam etti:

"Toplam 34 bin 129 köy evimizi sosyal donatı alanlarıyla birlikte inşa edeceğiz. İl genelinde 244 köyümüzde ihale sürecini tamamladık. 6 bin 847 köy evi ile 947 ahırın yapımına başladık. Hatay'ımız için, Hataylı hemşehrilerimiz için sağlam ve güvenli köy evlerimizi en kısa sürede tamamlayıp teslim edeceğiz."

Açıklamada yer verilen bilgilere göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) fay kırıklığı ve zeminde sıvılaşmanın olmadığı bölgelerde konutlar radye temel ve tünel kalıp sistemiyle inşa ediliyor. İnşaatları hızla yükselen kalıcı afet konutlar, 3+1 ve 2+1 daireler şeklinde üretiliyor.

Hatay'da kent merkezlerinin yanı sıra depremde zarar gören köylerde de çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı işleri Genel Müdürlüğünce Hatay'da inşa edilecek köy evleri, 11 tip olarak yöresel mimariye uygun, ibadethanesiyle, sosyal alanlarıyla, donatısıyla, verandasıyla tasarlandı.