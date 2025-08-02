Hatay'a sismik izolatörlü yatırım: 600 yataklı hastane hızla yükseliyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, vatandaşlara daha kapsamlı ve modern sağlık hizmetleri sunmayı hedefleyen İskenderun 600 Yataklı Devlet Hastanesi inşaat alanında incelemelerde bulundu.

Zemin iyileştirme ve enjeksiyon işlemleri tamamlanan projede, temel imalatları ve sismik izolatör montajları eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Toplamda 448 adet sismik izolatör ile donatılan hastane binasının, deprem anında maksimum güvenlik sağlayacak şekilde inşa edildiği vurgulandı.

Sağlık kompleksi; 149 yoğun bakım yatağı, 30 diyaliz yatağı, 27 ameliyathane, 200 poliklinik odası, 12 görüntüleme odası, 1 MR, 2 tomografi, 1 bronkoskopi, 3 endoskopi ünitesi, 40 fizik tedavi ve rehabilitasyon ünitesi, 15 onkoloji ünitesi, 2 anjiyografi, 1 ERCP ve 1 ESWL ünitesi, 1 tam kapsamlı laboratuvar ile hizmet verecek şekilde planlandı.

Hastane tamamlandığında Hatay'ın sağlık kapasitesini önemli ölçüde artırması bekleniyor.