Hatay'da 150 bin TL'lik evlilik kredisi olumlu karşılandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Deprem sonrası devlet desteğiyle birçok vatandaş yeni bir hayata başladı. Yeni evlenecek çiftlere müjdeli haber ise Aile ve Gençlik Fonu'nun kurulmasıyla gelmişti. Yaş şartı olarak 30 yaşını aşmamış vatandaşların müracaatta bulunabileceği devlet destekli 48 ay vadeli, 2 yıl geri ödemesiz olan 150 bin TL evlilik kredisi için başvurular 15 Şubat'ta 28 ilde başladı. Gençlere yönelik sağlanan evlilik desteği yeni evlenecek çiftler tarafından olumlu karşılandı.

"NİSAN SONRASINA ÇOK FAZLA NİKAH RANDEVUSU ALMA İŞLEMLERİ BAŞLADI"

Evlilik müracaatlarının erken başladığını söyleyen Nikah Memuru Niyazi Yalçın, "Nisan sonrasına çok fazla nikah randevusu alma işlemleri başladı. E-Devlet üzerinden başvuru yaptıklarında nikah tarihleri sordukları için çiftler önceden nikah tarihi alıp sonra başvuru işlemini yapıyorlar" dedi.

"BAŞVURUYU YAPMAK İÇİN NİKAH İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRDIK"

Devletin verdiği evlilik kredisinin gençler için avantaj olduğunu ifade eden Yusuf Çakıcıoğlu, "Bu uygulama çok güzel oldu. Bizim için çok iyi oldu. Diğer illerde de uygulanırsa daha güzel olur. Başvuruyu yapmak için nikah işlemlerini hızlandırdık" şeklinde konuştu.

"YAŞ SINIRI 29 İDEAL"

Evlilik kredisi için nikah günü almaya gelen Nazlı Çağlaya, "Aslında 150 bin TL yeni evlenenler için güzel bir avantaj. 2 yıl da ödemesiz aslında rahat bir şey. Yaş sınırı 29 ideal. 29 yaş üstü aşırıya kaçabilir" dedi.

"YENİ EVLENENLER İÇİN 150 BİN TL GÜZEL BİR MİKTAR"

150 bin TL kredinin ideal olduğunu belirten Esad Yaşar, "Yeni evlenenler için 150 bin TL güzel bir miktar. Bence iş görür ve güzel. 20'li yaşlarda evlenen çiftler çok fazla ve 30 yaş üstü evlenen çiftler çok fazla olmadığı için sınırlama çok mükemmel bir şey" ifadelerini kullandı.