Hatay'da 17 yaşındaki kız çocuğuna istismar! Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan, bazı sosyal medya hesaplarından Hatay'da 17 yaşında bir kız çocuğunun istismara uğradığı yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, olayın 16 Mayıs'ta emniyet birimlerine intikal ettiği anda Hatay Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtildi.

Aynı gün aile bireyleri ile yapılan görüşme neticesinde paylaşımlara konu çocuk hakkında 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu kapsamında danışmanlık ve sağlık tedbir kararı talep edildiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çocuk, Sosyal Ekonomik Destek hizmetimizden faydalandırılmaya başlanmıştır. Ayrıca olay günü itibarıyla aile bireylerinin her birine yönelik psikososyal destek süreci başlatılmıştır. Bakanlık avukatlarımızca, şüpheli şahıs hakkında verilen adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılama kararına itiraz edilmiştir. Müdahillik talebinde bulunduğumuz dava sürecini titizlikle takip edeceğiz."