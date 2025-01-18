Hatay'da 4 aracın karıştığı kaza: 1 ölü

Adana-İskenderun Otoyolu Özerli Viyadüğü mevkisinde, Recep C. idaresindeki 50 ADY 648 plakalı otomobil, Hüseyin Y'nin kullandığı 31 KBK 06 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Bu sırada Furkan Orhan Y. yönetimindeki 01 ATT 106 plakalı tır, kaza yapan otomobile ve yaralananlara yardım için duran Davut A'nın kullandığı 27 SH 895 plakalı tıra çarptı. Daha sonra tır, viyadüğün üzerinden devrilerek alev aldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yanan tırın sürücüsü Furkan Orhan Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan kamyonet sürücüsü Hüseyin Y. ile araçta bulunan Arzu Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.