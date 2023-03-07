Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hatay'ın Defne ilçesinde saat 01.14'te 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'IN İNTERNET SİTESİNDE YER ALDI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

