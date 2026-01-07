İSTANBUL 18°C / 14°C
7 Ocak 2026 Çarşamba
  • Hatay'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: Yaralı sayısı yükseldi
Güncel

Hatay'da 5 araçlı zincirleme trafik kazası: Yaralı sayısı yükseldi

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralı sayısının yükseldiği bildirildi.

IHA7 Ocak 2026 Çarşamba 18:57
Edinilen bilgilere göre, Arpaderesi Mahallesi İskenderun-Arsuz yolu üzerinde bir tır, yolcu minibüsü ve üç otomobil çarpıştı. Zincirleme kazada yolcu minibüsü devrilirken araçlarda hasar oluştu. Olay yerindeki çalışmaların ardından hastaneye başvuran yaralı sayısı 18'e yükseldi. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yolda güvenlik önlemi alırken, araçların kaldırılmasının ardından ulaşım kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

