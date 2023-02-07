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Hatay'da 6 yaşındaki minik Eymen kurtarıldı

Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği ekipleri, Hatay'da 7 katlı binanın enkazından 6 yaşındaki Eymen'i kurtarmayı başardı.

AA7 Şubat 2023 Salı 20:15 - Güncelleme:
Hatay'da 6 yaşındaki minik Eymen kurtarıldı
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Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen bölgelerde ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Bahçelievler Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği görevlileri, depremin yoğun olarak etkilediği Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde çalışmalara devam ediyor.

Ekiplerin arama kurtarma faaliyeti yaptığı çöken 7 katlı binanın enkazında kalan 6 yaşındaki Eymen, saat 17.50 sıralarında kurtarıldı.

Eymen'in sağlık durumunun iyi olduğu, annesini enkazdan çıkarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

  • Bahçelievler Belediyesi Arama Kurtarma Birliği
  • kahramanmaraş
  • pazarcık

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