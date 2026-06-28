Hatay'da acı keşif... Denizde erkek cesedi bulundu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde deniz kıyısında yaşanan olay bölgeyi şoka uğrattı. Tekebaşı Mahallesi sahilinde su yüzeyinde hareketsiz bir beden fark eden vatandaşlar derhal yetkililerle irtibata geçti. Olay yerine sevk edilen çok sayıda ekip, cesedin 48 yaşındaki Ulaş Doğru'ya ait olduğunu belirledi.

VATANDAŞLAR DENİZDE HAREKETSİZ BEDENİ FARK ETTİ

Tekebaşı Mahallesi sahilinde su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma, Büyükşehir Belediyesi Sualtı Arama Kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ve Ulaş Doğru'ya (48) ait olduğu değerlendirilen ceset, Samandağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.