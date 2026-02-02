İSTANBUL 8°C / 2°C
  Hatay'da acı olay! Baba ve kızı karbonmonoksit gazından zehirlendi
Güncel

Hatay'da acı olay! Baba ve kızı karbonmonoksit gazından zehirlendi

Hatay'ın Hassa ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba ve kızı yaşamını yitirdi, 2 kişi de hastaneye kaldırıldı.

AA2 Şubat 2026 Pazartesi 15:56
Hatay'da acı olay! Baba ve kızı karbonmonoksit gazından zehirlendi
Yuvalı Mahallesi'ndeki evde yaşayan Esra Bağcı, 112 Acil Sağlık Merkezini arayıp kendisi ve aile bireylerinin fenalaştığını söyledi.

İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İkamete giren ekipler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen baba Nuh ve kızı Hayrunisa Bağcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayrunisa Bağcı'nın kardeşi Esra ve babaannesi Emine Bağcı da sağlık personelince Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin evdeki incelemesi sürüyor.

  • karbonmonoksit
  • zehirlenme
  • Hassa

