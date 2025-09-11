Hatay'da afetin yaraları sarılıyor: Asrın inşası son hızıyla devam

Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor.

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Cebike Mahallesi'nde 2 bin 826 afet konutu,11 ticaret merkezi ve 1 caminin inşası ile buradaki sosyal donatı alanlarındaki çalışmalar sürüyor.

Projeyle vatandaşların güvenli, depreme dayanaklı, modern ve yaşanabilir alanlara kavuşması amaçlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projeyle ilgili teknik bilgiler aldı.

