11 Eylül 2025 Perşembe
Güncel

Hatay'da afetin yaraları sarılıyor: Asrın inşası son hızıyla devam

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 2 bin 826 afet konutu ve 11 ticaret merkezinin inşası devam ediyor.

AA11 Eylül 2025 Perşembe 15:44 - Güncelleme:
Hatay'da afetin yaraları sarılıyor: Asrın inşası son hızıyla devam
Hatay'da afet konutları ve ticaret merkezlerinin yapımı sürüyor.

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Cebike Mahallesi'nde 2 bin 826 afet konutu,11 ticaret merkezi ve 1 caminin inşası ile buradaki sosyal donatı alanlarındaki çalışmalar sürüyor.

Projeyle vatandaşların güvenli, depreme dayanaklı, modern ve yaşanabilir alanlara kavuşması amaçlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projeyle ilgili teknik bilgiler aldı.

