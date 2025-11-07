İSTANBUL 20°C / 14°C
Güncel

Hatay'da afetin yaraları sarılıyor: Deprem konutlarında sona gelindi

Hatay'da asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanılan konut ve ticaret merkezlerinin yapımı son hızıyla devam ediyor.

7 Kasım 2025 Cuma 16:58
Hatay'da afetin yaraları sarılıyor: Deprem konutlarında sona gelindi
Hatay'ın Defne ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 bin 722 afet konutu ve 11 ticaret merkezinin inşası devam ediyor.

Valiliğin, NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca Koçören Mahallesi'nde 3 bin 722 konut, 11 ticaret merkezi ve 3 caminin inşası ile buraların altyapı ve çevre düzenleme çalışmaları sürüyor.

Projeyle, vatandaşların modern yapılarla güvenli ve yaşanabilir alanlara kavuşması amaçlanıyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Vali Mustafa Masatlı, yetkililerden projede gelinen son durumla ilgili bilgi aldı.

