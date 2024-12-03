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Hatay'da anlamlı proje! Açılışını Emine Erdoğan gerçekleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Hatay'da yapımı tamamlanan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

DHA3 Aralık 2024 Salı 15:06 - Güncelleme:
Hatay'da anlamlı proje! Açılışını Emine Erdoğan gerçekleştirdi
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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) yerleşkesinde yer alan ve valilik, HMKÜ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı ile Fiziksel Engelliler Vakfı iş birliğinde yaptırılan Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezi'nin açılışına Emine Erdoğan'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Hatay Valisi Mustafa Masatlı katıldı.

Merkezin açılış kurdelesini Erdoğan ile bakanlar birlikte kesti. Ardından Emine Erdoğan ile bakanlar, merkezde incelemelerde bulundu.

Engellilerin özel ihtiyaçlarına yönelik tasarlanan modern bir yapıya sahip merkezde, ortez-protez rehabilitasyon hizmetlerinin yanı sıra engellilere yönelik heykel, mozaik alanı, kütüphane, sinema-tiyatro, hamam ve kafe yer alıyor.

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