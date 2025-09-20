İSTANBUL 25°C / 18°C
  • Hatay'da asayiş operasyonu: Firari 4 kişi yakalandı
Güncel

Hatay'da asayiş operasyonu: Firari 4 kişi yakalandı

Arsuz ve İskenderun'da çeşitli suçlardan aranan 4 kişi, polisin çalışmaları sonucu yakalanarak cezaevine gönderildi.

IHA20 Eylül 2025 Cumartesi 18:00 - Güncelleme:
Hatay'ın Arsuz ve İskenderun ilçesinde işledikleri çeşitli suçlar hakkında adli makamlarca verilen hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 4 şahıs yakalanarak tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmada uyuşturucu madde kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 3 yıl 9 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.D., evden hırsızlık olayı şüphelisi M.T. ile Y.Y., silahla tehdit suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan S.D. adlı şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen şahıslar tutuklanarak ceza evine gönderildi.

