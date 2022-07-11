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Hatay'da Asi Nehri'ne düşen kadını yoldan geçen iki kişi kurtardı

Hatay'da Asi Nehri'ne düşen kadın, yoldan geçen iki kişi tarafından kurtarıldı.

AA11 Temmuz 2022 Pazartesi 07:02 - Güncelleme:
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Merkez Antakya ilçesi Yunus Emre Parkı'ndaki korkuluklardan, bir kadının Asi Nehri'ne düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bu sırada kadının akıntıya kapıldığını fark eden Kerim Ünsaldı ile Metin Coşkun, suya girip kadını nehir kenarına çekti.

Ekiplerin olay yerine gelmesinin ardından Ünsaldı, Coşkun ve kadın, ekiplerin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkartıldı.

Bilincinin kapalı olduğu tespit edilen D.Y. (21) yapılan ilk müdahalenin ardından Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Genç kadını kurtaranlardan Metin Coşkun, gazetecilere olay anını anlatarak,"Ben karşı taraftan geliyordum. Alkollü olduğu ileri sürülüyor. Arkadaşları su falan içirmiş kendine gelmesi için. Kendini aşağıya bırakmış ve tepe takla aşağıya düşmüş. Diğer arkadaşları ve hiç kimse inmeyince ben de hiçbir şekilde düşünmedim, direk atladım suya. Yine olsa yine yaparım." dedi.

Kerim Ünsaldı ise "İnsanlık pahasına yapılması gereken bir şeyi yaptım." ifadesini kullandı.

Hafif yaralı olduğu belirlenen Ünsaldı ile Coşkun da önlem amaçlı hastaneye götürüldü.

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