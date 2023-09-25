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Hatay'da baraj gölünde kaybolan iki kuzenden acı haber

Hatay'ın Altınözü ilçesinde, dün girdikleri baraj gölünde kaybolan iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

AA25 Eylül 2023 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
Hatay'da baraj gölünde kaybolan iki kuzenden acı haber
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Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler, Yarseli Baraj Gölü'nde kaybolan Suriye uyruklu Mehmet (14) ile Ahmet Müne'nin (16) bulunması için harekete geçti.

Dün hava karardıktan sonra ara verilen çalışmalar, günün ilk ışıklarıyla yeniden başladı.

Dalgıç ekibince yapılan aramalarda, iki kuzenin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Cenazeler, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yarseli Baraj Gölü'ne giren kuzenler Mehmet ile Ahmet Müne suda kaybolmuş, bölgeye Doğu Akdeniz Grup Komutanlığına bağlı dalgıç ekipler sevk edilmişti. Arama kurtarma çalışmalarına, dün havanın kararmasıyla ara verilmişti.

  • kaybolan kuzenler
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