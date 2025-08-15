İSTANBUL 30°C / 23°C
Güncel

Hatay'da başıboş köpek dehşeti

Hatay'da sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk yaralandı. Saldırıda yaralanan çocuğun teyzesi Yeliz Düzel, yetkililerden sahipsiz köpeklerin toplatılması için yardım istediğini söyledi.

15 Ağustos 2025 Cuma 16:06
Hatay'da başıboş köpek dehşeti
ABONE OL

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde halasını ziyaret etmek için giden Ayaz Düzel, Kurtderesi Mahallesi'nde sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Çevredekiler tarafından kurtarılan Düzel, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Samandağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, buradaki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Saldırıda yaralanan çocuğun teyzesi Yeliz Düzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, yetkililerden sahipsiz köpeklerin toplatılması için yardım istediğini söyledi.

