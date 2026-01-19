Hatay'da buzlanma faciası: 12 araç birbirine girdi

Hatay'da buzlanma nedeniyle yaşanan 12 aracın karıştığı trafik kazasında 11 kişi yaralandı.

Kaza, Antakya – İskenderun yolu Belen ilçesi Halilbey Mahallesi mevkiinde yaşandı. Soğuk havanın etkisiyle birlikte yaşanan buzlanmayla birlikte 12 aracın yaşandığı kaza gerçekleşti.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan 11 yaralı sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastanede tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğunun yaşandığı öğrenildi.