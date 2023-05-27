Hatay'da DEAŞ operasyonu! 6 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma yaptı.

İskenderun ve Belen ilçelerinde örgüt üyesi oldukları tespit edilen M.H, M.E.A, A.R, A.S.H, A.A.A. ile A.E.A. yakalandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan 6 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

KARABÜK'TE DEAŞ VE PKK OPERASYONUNDA 3 KİŞİ YAKALANDI

Edinilen bilgiye göre, Karabük Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekiplerince düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu olan 2 DEAŞ üyesi kıskıvrak yakalandı. Yakalanan 2 DEAŞ Silahlı Terör Örgütü üyesinden birinin örgütün internet sorumlusu diğerinin de örgüt içinde faaliyetleri bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 2 DEAŞ örgütü üyesinin TEM Şube'de sorgusu devam ediyor.

TEM ekiplerinin düzenlediği bir diğer operasyonda ise PKK-KCK'nın Suriye uzantısı olan PYD-YPG Silahlı Terör Örgütünün saha uzmanı olan 1 terörist kıskıvrak yakalandı. TEM ekibinin fiziki ve teknik takibinde olan PKK'lı terörist TEM Şubesindeki sorgusunun ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.