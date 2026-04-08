Hatay'da DEAŞ operasyonu: Yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Hatay'da DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen istihbarat çalışmaları önemli bir sonuç verdi. Erzin ilçesinde 3 Nisan günü gerçekleştirilen operasyonda silahlı faaliyetlerde bulundukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı ve ardından tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.
HATAY EMNİYETİ'NDEN ERZİN'DE DEAŞ OPERASYONU
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulundukları ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları yönünde haklarında bilgiler bulunan 4 şahıs, 3 Nisan günü Erzin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.
Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildiler.