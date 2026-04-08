  • Hatay'da DEAŞ operasyonu: Yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Güncel

Hatay'da DEAŞ operasyonu: Yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin DEAŞ terör örgütüne yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında Erzin ilçesinde düzenlenen operasyonda, çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tamamı tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

IHA8 Nisan 2026 Çarşamba 09:18 - Güncelleme:
Hatay'da DEAŞ terör örgütüne yönelik sürdürülen istihbarat çalışmaları önemli bir sonuç verdi. Erzin ilçesinde 3 Nisan günü gerçekleştirilen operasyonda silahlı faaliyetlerde bulundukları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı ve ardından tutuklama kararıyla cezaevine gönderildi.

HATAY EMNİYETİ'NDEN ERZİN'DE DEAŞ OPERASYONU

Hatay'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 4 DEAŞ terör örgütü mensubu mahkemece tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince DEAŞ terör örgütü faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde; DEAŞ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyetlerde bulundukları ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı oldukları yönünde haklarında bilgiler bulunan 4 şahıs, 3 Nisan günü Erzin ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alındı.

Şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildiler.

