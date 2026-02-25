Hatay'da dehşet anları: Aniden açılan kapak hayatını karartıyordu

Hatay'ın Payas ilçesinde yaşanan talihsiz bir kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Seyir halindeki pikabın arka kapağının aniden açılması sonucu yaya olarak yürüyen bir kadın kafasından yaralandı. Kaza anının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıması, olayın boyutunu gözler önüne serdi.

PİKABIN ARKA KAPAĞI KADININ ENSESİNE ÇARPTI

Hatay'da seyir halindeyken pikabın açılan kapağı yaya olarak yürüyen kadına çarptı. Kazada kadın yaralanırken kapağın kadına çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Payas ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Fahrettin Altay Caddesi üzerinde yaşandı. Seyir halindeyken aniden açılan pikabın arka kapağı karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadının kafasına çarptı. Kazada kafasından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kadının hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenilirken kaza anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇARPMAYLA BİRLİKTE YERE YIĞILDI"

Kazanın yaşandığı anları anlatan Eyüp İlik "Maalesef ki talihsiz kazayı gördüm. Olsun istemezdik ama ne yazık ki oldu. Karşıdan gelen pikap dönüş yaparken kapağı açıldı ve karşıdan karşıya geçen vatandaşımızın ensesine çarptı. Çarpmayla birlikte yere yığıldı. Biz de hemen görür görmez ambulansı aradık. Müdahale edilen vatandaşımız hastaneye kaldırıldı, vatandaşımıza geçmiş olsun" dedi.