27 Kasım 2025 Perşembe
Güncel

Hatay'da dehşet verici görüntüler: Çeşit çeşit böcek çıktı

Hatay'da hijyen standartlarına uymayan 2 fırın mühürlendi. Öte yandan zabıta ekiplerinin fırınlarda yaptığı denetlemede, çok sayıda ve çeşitte böceğin bulunması da dikkatlerden kaçmadı. Zabıta ekipleri, böcek çeşitlerini saymakla bitiremezken o anlar kameralara yansıdı.

27 Kasım 2025 Perşembe 09:53
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde zabıta ekiplerinin fırınlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde mide bulandıran görüntüler ortaya çıkarken 2 fırın mühürlendi. Denetim esnasında zabıta ekiplerinin gördükleri böcek türlerini tek tek saymalarıysa dikkat çekti.

Kırıkhan Belediyesi zabıta ekipleri halk sağlığını tehdit eden işletmelere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Zabıta ekipleri geçtiğimiz günlerde Kırıkhan kent merkezinde hizmet fırınlara yönelik gece 04.00 sıralarında operasyon gerçekleştirdi.

Mide bulandıran görüntülerin ortaya çıktığı fırınlardan 2'si zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken fırınların haliyse kamerayla kaydedildi. Bir fırında gördükleri böcekler karşısında şaşkınlık yaşayan zabıta ekipleri; kalorifer böceği, gümüş böceği ve karınca başta olmak üzere böcekleri saymakla bitiremedi.

