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Hatay'da dehşete düşüren olay: Annesini balkondan atmaya çalıştı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde annesini balkondan atmaya çalışan zanlı yakalandı.

AA8 Eylül 2023 Cuma 01:03 - Güncelleme:
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Çay Mahallesi'ndeki bir binanın 5. katında yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen F.N, henüz bilinmeyen nedenle annesi Ü.N'yi balkondan atmaya çalıştı.

Balkon korkuluklarından tutunarak oğluna karşı koyan Ü.N'nin yardım çığlıkları üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri zemine şişme yatak yerleştirdi, polis ekipleri de F.N'yi ikna etmeye çalıştı.

Zanlı, bir süre sonra ikna edilerek gözaltına alındı.

Anne Ü.N. de 112 Acil Sağlık ekiplerince tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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