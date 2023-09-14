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Hatay'da demir çelik fabrikasında patlama: Ölü ve yaralılar var

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

IHA14 Eylül 2023 Perşembe 20:02 - Güncelleme:
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Olay, İskenderun ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demir kesme işlemi esnasında meydana gelen patlamada 4 işçi yaralandı. Patlama sonrası yaralanan işçiler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ömer Faruk G. isimli işçi hayatını kaybetti. Yaralı 3 işçinin ise tedavisi sürüyor. Yaralı işçilerin mesai arkadaşlarının hastane önündeki bekleyişi de sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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