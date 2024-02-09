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Hatay'da deprem şehitlerimize yönelik ''Vefa Gecesi'' düzenlendi

Hatay'da Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden deprem şehitlerimiz için 'Vefa Gecesi' adlı anma programı gerçekleştirildi.

AA9 Şubat 2024 Cuma 02:33 - Güncelleme:
Hatay'da deprem şehitlerimize yönelik ''Vefa Gecesi'' düzenlendi
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Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren bir sivil toplum kuruluşunca, İskenderun Belediye Kültür Sarayı'nda, depremde yaşamını yitirenler anısına "Vefa Gecesi" düzenlendi.

AK Parti Hatay Milletvekili Abdulkadir Özel, programda yaptığı konuşmada, zor günler geçirdiklerini söyledi.

Milletin birliğine zeval gelmemesi temennisinde bulunan Özel, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diledi.

Konuşmaların ardından depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Programa, kaymakamlar, Hatay İl Milli Eğitim Müdürü Harun Tüysüz, Adana İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, AK Parti İskenderun Belediye Başkan adayı Mehmet Dönmez ile kent protokolü katıldı.

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