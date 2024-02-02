Hatay'da deprem şehitlerinin anısına bisiklet turu

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir grup vatandaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenlerin anısına bisiklet turu düzenledi.

İlçede bir araya gelen 45 bisikletli, depremde hayatını kaybedenler anısına yaklaşık 25 kilometre pedal çevirdi.

Etkinliğe katılan bisikletliler sokaklarda yaşayan hayvanlar için de ilçenin farklı noktalarına mama bıraktı.

"2 Gün 2 Teker" bisiklet grubu temsilcisi Önder Akyol, depremde yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek bir daha böyle bir afetin yaşanmamasını temenni etti.