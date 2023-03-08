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Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı

Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı. İnsanlar yere düştü, ambulans beşik gibi sallandı.

IHA8 Mart 2023 Çarşamba 23:25 - Güncelleme:
Hatay'da depremin şiddetini gösteren yeni görüntüler ortaya çıktı
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Hatay'da Kahramanmaraş merkezli depremin şiddetini gösteren yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, 112 Acil Komuta Merkezi önündeki ambulansın beşlik gibi sallanması ve sağlık personelinin koridorda yere düşmesi yer aldı.

Kahramanmaraş merkezli depremin en çok etkilediği Hatay'da 112 Acil Komuta Merkezi'nin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler afetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Görüntülerde deprem esnasında kendilerini dışarıya atmaya çalışan ekiplerin savruldukları anlar ile ambulansın beşik gibi sallanması yer aldı. Yeni ortaya çıkan görüntüler asrın felaketinin dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi.

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