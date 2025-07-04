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  • Hatay'da depremin yaraları sarılıyor: 3 okulun inşasında sona gelindi
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Hatay'da depremin yaraları sarılıyor: 3 okulun inşasında sona gelindi

Hatay'ın Antakya ilçesinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yapımına başlanan 3 okulun inşası devam ediyor.

AA4 Temmuz 2025 Cuma 16:57 - Güncelleme:
Hatay'da depremin yaraları sarılıyor: 3 okulun inşasında sona gelindi
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Valiliğin açıklamasına göre, Vali Mustafa Masatlı, Gülderen Mahallesi'ndeki TOKİ deprem konutlarının bulunduğu bölgede yükselen okul inşaatlarını inceledi.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Masatlı, her biri 24 derslikli planlanan ve öğrencilere modern eğitim olanakları sunacak ilkokul, ortaokul ve lise binalarını gezdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Masatlı, çocuklar ve gençlerin daha nitelikli koşullarda eğitim görebilmesi adına bu tür yatırımların büyük önem taşıdığını ifade etti.

Masatlı, eğitime yapılan her yatırımın, geleceğe atılmış sağlam bir adım olduğunu kaydetti.

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