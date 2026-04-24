İSTANBUL 18°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,0283
  • EURO
    52,77
  • ALTIN
    6839.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'da depremin yaraları sarılıyor: Maraşlar Camisi ibadete açıldı
Güncel

Hatay'da depremin yaraları sarılıyor: Maraşlar Camisi ibadete açıldı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alıp yıkılan cami, hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edilerek ibadete açıldı.

AA24 Nisan 2026 Cuma 16:44 - Güncelleme:
Hatay'da depremin yaraları sarılıyor: Maraşlar Camisi ibadete açıldı
ABONE OL

Tülek Mahallesi Maraşlar Camisi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alarak yıkıldı.

Hayırseverlerin desteğiyle yeniden inşa edilen cami, düzenlenen törenle hizmete girdi.

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, açılışta, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ibadethanelerin de zarar aldığını belirtti.

Şehrin inşa ve imar çalışmalarının sürdüğünü anlatan Masatlı, "Bugün geldiğimiz noktada, şehrimizde şu ana kadar 126 yeni caminin inşaatını tamamlayarak hizmete açmış olduk." dedi.

Masatlı, 126 camiden 105'inin hayırseverlerin desteğiyle yapıldığını söyledi.

Kentte hayırseverlerin katkısıyla Kur'an kursu ve gençlik merkezlerinin de yapıldığını vurgulayan Masatlı, Hatay'ı güzel bir hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Cenaze dönüşü feci kaza kamerada: Otomobilden fırlayan 10 aylık bebekten acı haber

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.