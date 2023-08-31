Hatay'da depremzedeler konutlarına kavuşuyor! Teslim tarihi belli oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkımın meydana geldiği Hatay'da kentin yeniden inşası için ekipler gece gündüz demeden 7 gün 24 saat çalışmalarını sürdürüyor. Enkaz kentte TOKİ tarafından 32 bin 609 konutun inşasına başlandı ve 20 bin 759 konutun da planlaması yapılıyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde devam eden kalıcı konutlardaki çalışmaları yerinde inceledi. Örnek daireyi inceleyen Vali Masatlı, depremzede çift Nurullah ve Neslihan Bakkal çiftinin de konutlar karşısındaki mutluluğuna ortak oldu. Depremzede vatandaşlar, inşa edilen konutlar karşısında heyecanlandıklarını belirterek enkaz kentin yeniden ayağa kalkması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Vali Masatlı'ya teşekkürlerini dile getirdi.

"ŞU AN İÇİN İNŞASINA BAŞLANAN KALICI KONUT SAYISI 32 BİN 609'DUR"



Hatay Valisi Mustafa Masatlı, kentte 32 bin 609 konutta inşa çalışmalarının devam ettiği belirterek "Yıkım ve enkaz kaldırma faaliyetlerinin akabinde temel ihtiyaçlarımızdan olan barınma konusuna değinmek gerekirse; geçici barınma yerleri olan konteyner kentlerimizde misafir ettiğimiz vatandaşlarımızın kalıcı konutlara geçebilmeleri için TOKİ projeleri çerçevesinde depreme dayanıklı binalar yapılmaya başlandı. Şu an için inşasına başlanan kalıcı konut sayısı 32 bin 609'dur. Ek olarak planlanan konut sayısı 20.759'dur. Bu konutlar inşallah ilimizde inşa edilecek" dedi.

Antakya ilçesi Gülderen mevkiinde 2 bin 665 konutun yapım çalışmasına devam edildiğine dikkat çeken Vali Masatlı, depremzede vatandaşlara Kasım ayı itibariyle konutların teslim edilmeye başlanacağını belirterek, "Şu an Antakya Gülderen Mevkiindeyiz. Burada 2 bin 665 konutluk yapım çalışması devam etmektedir. Bu konutlardan 352 tanesi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan bağış çalışmaları sonucu hayırseverlerimizin yaptırdığı konutlardır. Bu 352 konutun projelendirilmesi ve yapım sürecinin denetimi TOKİ tarafından gerçekleştirilmektedir. Kısmet olursa bizim planlamamız Kasım ayı gibi teslimlere başlanır diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

"ŞU AN GELDİĞİMDE GERÇEKTEN OLAĞAN ÜSTÜ BİR MUTLULUK YAŞIYORUM"



Asrın felaketinde evini kaybeden ve TOKİ tarafından inşa edilen yeni evine kavuşmayı hevesle bekleyen Neslihan Bakkal, "Depremde evlerimiz yıkıldı malum. İlk Gülderen'e geldiğimde yeni temel atılıyordu. Şu an geldiğimde gerçekten olağan üstü bir mutluluk yaşıyorum. Gerçekten harika ve çok güzel olmuş. Şahane buldum, Gerçekten çok güzel olmuş, bu kadarını hayal edemiyordum ve hayallerimin üzerinde oldu beklentimin çok üstünde. Emeği geçenlerin ellerine ve kollarına sağlık. Gerçekten çok güzel olmuş, bu kadarını hayal edemiyordum ve hayallerimin üzerinde oldu. Şubat'a kadar yetişeceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"BİNALARIN ÇOĞU BİTMEK ÜZERE ÇOK ŞAŞIRDIK AÇIKÇASI"



Gülderen Mahallesi'nde inşa edilen konutlardaki çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlediğine dikkat çeken depremzede Nurullah Bakkal, "Depremde evimiz hasar aldı, ağır hasarlı olduğu için daha sonra yıkıldı. Biz ve çocuklar sağ çıktığımız için şükür ediyoruz. Biz 2 ay önce Gülderen'e geldiğimizde temel kazısı vardı. Hayal kırıklığına uğradık ama şu an geldiğimizde çok farklıydı ve çalışmalar ilerlemiş. Binaların çoğu bitmek üzere çok şaşırdık açıkçası. Bu kadar kısa sürede ilerlemesi bizi memnun etti" şeklinde konuştu.