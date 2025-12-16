Hatay'da düzeniz göçe geçit verilmedi

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Polis ekipleri tarafından Altınözü-Antakya yolu üzerinde takip sonucu durdurulan bir otomobilde yapılan kontrolde, Türkiye'de geçerli oturma izni bulunmayan 8 yabancı uyruklu göçmen tespit edildi. Araçta bulunan organizatör gözaltına alındı.

Yakalanan organizatör, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.