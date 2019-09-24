Hatay'da düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonet devrildi: Ölü ve yaralılar var Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu ölü ve yaralılar olduğu öğrenildi, olay yerine ambulanslar sevk edildi.