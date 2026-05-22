Hatay'da eğitime sel engeli: Bir ilçede okullara 1 gün ara verildi

Hatay'da etkili olan yağış sonrası sel afetinin yaşandığı Samandağ ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı. Samandağ ilçesindeyse evler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Afetin etkilediği Samandağ ilçesinde 22 Mayıs tarihinde eğitime 1 gün ara verildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada; "İlimizde etkili olan yağışlar sebebiyle ilimizde sadece Samandağ ilçemizde 22 Mayıs Cuma günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde herhangi bir ara verme söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.