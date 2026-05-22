İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2026 Cuma / 6 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,738
  • EURO
    53,1391
  • ALTIN
    6676.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'da eğitime sel engeli: Bir ilçede okullara 1 gün ara verildi
Güncel

Hatay'da eğitime sel engeli: Bir ilçede okullara 1 gün ara verildi

Hatay'da etkili olan yağış sonrası sel afetinin yaşandığı Samandağ ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

IHA22 Mayıs 2026 Cuma 00:29 - Güncelleme:
Hatay'da eğitime sel engeli: Bir ilçede okullara 1 gün ara verildi
ABONE OL

Hatay'da etkili olan yağış sonrası sel afetinin yaşandığı Samandağ ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'da dün akşam saatlerinden itibaren şiddetli yağış etkili oldu. Kentte caddeler göle dönerken, sel ve heyelan afeti yaşandı. Samandağ ilçesindeyse evler ve tarım arazileri sular altında kaldı. Afetin etkilediği Samandağ ilçesinde 22 Mayıs tarihinde eğitime 1 gün ara verildi.

Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada; "İlimizde etkili olan yağışlar sebebiyle ilimizde sadece Samandağ ilçemizde 22 Mayıs Cuma günü bir gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Diğer ilçelerimizde herhangi bir ara verme söz konusu değildir" ifadelerine yer verildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Selde akıntıya kapıldı! Vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.