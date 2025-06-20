Hatay'da eski koca dehşeti

Babatorun Mahallesi'nde, 14 Haziran'da eşinin pompalı tüfekle vurduğu Feryal İşçimen (45) tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İşçimen'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Öte yandan, Hasan İşçimen'in (49), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.
Babatorun Mahallesi'nde 14 Haziran'da Hasan İşçimen ile kızı İrem İşçimen (12) ve eşi Feryal İşçimen arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada Hasan İşçimen'in pompalı tüfekle ateş açması sonucu kızı İrem olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralanan Feryal İşçimen hastaneye kaldırılmış, Hasan İşçimen gözaltına alınmıştı.