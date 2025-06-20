İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2025 Cuma / 24 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,6809
  • EURO
    45,7957
  • ALTIN
    4284.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Hatay'da eski koca dehşeti

Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AA20 Haziran 2025 Cuma 12:35 - Güncelleme:
Hatay'da eski koca dehşeti
ABONE OL

Babatorun Mahallesi'nde, 14 Haziran'da eşinin pompalı tüfekle vurduğu Feryal İşçimen (45) tedavi gördüğü Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

İşçimen'in cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Öte yandan, Hasan İşçimen'in (49), jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandığı öğrenildi.

Babatorun Mahallesi'nde 14 Haziran'da Hasan İşçimen ile kızı İrem İşçimen (12) ve eşi Feryal İşçimen arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada Hasan İşçimen'in pompalı tüfekle ateş açması sonucu kızı İrem olay yerinde hayatını kaybetmişti. Yaralanan Feryal İşçimen hastaneye kaldırılmış, Hasan İşçimen gözaltına alınmıştı.

  • hatay
  • eski eş
  • pompalı tüfek

ÖNERİLEN VİDEO

AK Parti'den Babalar Günü'ne özel video

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.