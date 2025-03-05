İSTANBUL 12°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2025 Çarşamba / 6 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,431
  • EURO
    39,0173
  • ALTIN
    3416.64
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Hatay'da etkili olan fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu
Güncel

Hatay'da etkili olan fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, 3 tekne alabora oldu.

AA5 Mart 2025 Çarşamba 15:11 - Güncelleme:
Hatay'da etkili olan fırtına nedeniyle tekneler alabora oldu
ABONE OL

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan ve giderek şiddetini artıran fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Fırtına nedeniyle İskenderun Balıkçı Barınağı'ndaki 3 tekne alabora oldu, ağaçlar devrildi, elektrik telleri koptu.

Belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için çalışma başlatırken, polis ekipleri, kent genelinde güvenlik önlemi aldı.

Alabora olan teknelerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Vinç yardımıyla karaya çıkarılan tekneler, tamir atölyelerine götürüldü.

Tekne sahiplerinden Raşit Arıklar, fırtına nedeniyle yeni yaptırdığı teknesinin alabora olması nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Öte yandan fırtınanın etkisini yitirdiği İskenderun'da, deniz suyunun kısmen çekildiği gözlendi.

  • fırtına
  • ağaçlar
  • tekne alabora
  • hatay

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.