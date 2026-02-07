İSTANBUL 14°C / 8°C
Güncel

Hatay'da faciadan dönüldü: Otobüsteki yolcular hastaneye kaldırıldı

Antakya'da seyir halindeki tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralananlar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

7 Şubat 2026 Cumartesi 15:06
Hatay'da faciadan dönüldü: Otobüsteki yolcular hastaneye kaldırıldı
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tırın otobüse çarpması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Antakya çevre yolunda önünde, sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen 31 AYT 240 plakalı tır, önünde seyreden 31 HO 5535 plakalı otobüse çarptı.

Tır daha sonra yol kenarındaki boş olan barakaya çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralanan tır sürücüsü ile otobüsteki 3 yolcu sağlık ekiplerince Hatay Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

