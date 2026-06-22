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Hatay'da feci kaza: Uçuruma düşen cipin sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanan cipin sürücüsü Rasim Öztürk (52) hayatını kaybetti. Öztürk'ün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Altınözü ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu ortaya çıktı.

IHA22 Haziran 2026 Pazartesi 18:37 - Güncelleme:
Hatay'da feci kaza: Uçuruma düşen cipin sürücüsü hayatını kaybetti
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Hatay'da meydana gelen trafik kazası, sürücünün kimliğinin belirlenmesiyle birlikte büyük üzüntüye yol açtı. Antakya-İskenderun yolunda direksiyon hakimiyetini kaybederek uçuruma yuvarlanan cipte hayatını kaybeden Rasim Öztürk'ün, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu öğrenildi. Zeytinliğe uçarak hurdaya dönen araçtan cansız bedeni çıkarılan Öztürk için polis soruşturma başlattı.

DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ, UÇURUMA UÇTU

Kaza, Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde meydana geldi. Rasim Öztürk (52) idaresindeki 31 AUH 503 plakalı Nissan marka cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma uçtu. Zeytinliğe uçan araç hurdaya dönerken, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtan çıkarılan Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Şahsın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.

Öztürk'ün 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Altınözü ilçesinde Yeniden Refah Partisi'nden belediye başkan adayı olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

  • Rasim Öztürk
  • Hatay trafik kazası
  • Altınözü belediye başkan adayı
  • Yeniden Refah Partisi
  • Antakya-İskenderun yolu

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