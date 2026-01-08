İSTANBUL 17°C / 3°C
  Hatay'da film gibi soygun! Altınlar 4 farklı noktada toprağa gömülmüş
Güncel

Hatay'da film gibi soygun! Altınlar 4 farklı noktada toprağa gömülmüş

Hatay'da kuyumcudan 3 dakikada 4 kilo altın çalan silahlı ve kasklı 5 şüpheli, polis ekiplerinin 10 saatlik kamera kayıtlarını incelemesiyle yapılan çalışmalarla tespit edildi. Toprağa gömülen altınlar 4 farklı noktadan çıkarıldı, 4 zanlı tutuklandı.

8 Ocak 2026 Perşembe 09:35
Hatay'da film gibi soygun! Altınlar 4 farklı noktada toprağa gömülmüş
Hatay'da 4 kilogram ağırlığındaki altınları kuyumcudan 3 dakika içerisinde çalan silahlı ve kasklı hırsızlar polis ekiplerinin 10 saatlik kamera kayıtlarını incelemesiyle yapılan çalışmalarla tespit edildi. Gözaltına alınan ve çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 5 şahıstan 4'ü mahkemece tutuklanırken, altınlar 4 farklı noktada toprağa gömülü halde bulundu.

Kırıkhan ilçesinde 4 Ocak gününde yaşanan olayda; Zaher Alshabb isimli Suriyeli esnafın Yeni Mahalle'de bulunan kuyumcusuna gelen kasklı ve silahlı 2 hırsız, 3 dakika içerisinde yaklaşık 24 milyon TL'lik 4 kilogram altını çalarak kayıplara karışmıştı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan analiz çalışmaları ve 10 saatlik KGYS, PTS, işyeri kamera incelemeleri neticesinde olayın 5 şüphelisi tespit edildi. Olayın şüphelileri olan; C.T.'nin 4 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, A.A.'nın uyuşturucu kullanmaktan suç kaydı olduğu, A.T.'nin uyuşturucu kullanmak ve 4 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu, Z.H.G.'nin 1 adet kasten yaralamadan suç kaydı olduğu ve İ.T. olduğu belirlendi ve şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan çalışmalar sonucunda olayda kullanılan silahlar, sahte plakalı iki araç ile 4 ayrı yere gömülen altınlar ele geçirildi. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan şahısların hırsızlığa giderken araçlarının bozulmasına rağmen soygundan vazgeçmedikleri yollarına başka araçlarla devam ettikleri anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

