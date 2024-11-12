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  • Hatay'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 4 yaralı
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Hatay'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 4 yaralı

Hatay'da freni patlayan beton mikseri pompasının bulunduğu kamyon, kepçe ve pikaba çarparak durabildi. Kazada, 4 kişi yaralandı.

IHA12 Kasım 2024 Salı 18:35 - Güncelleme:
Hatay'da freni patlayan kamyon dehşet saçtı: 4 yaralı
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Kaza, Belen ilçesi Halilbey Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri pompasının bulunduğu kamyon, önce FORD marka pikaba ardından da kepçeye çarparak durabildi. Kazanın şiddetiyle pikap bir evin bahçesine uçtu. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada; kamyon sürücüsü, pikap sürücüsü, kepçe sürücüsü ve kaza anında bölgede bulunan bir vatandaş yaralandı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre kamyonun frenin patladığı ve ardından sürücüsünün kontrolü kaybettiği öğrenildi.

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