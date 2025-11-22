İSTANBUL 22°C / 14°C
Güncel

Hatay'da galeri yangını binayı sardı: Ölü ve 10'u aşkın yaralı var

Hatay'ın Belen ilçesinde bir galeride çıkan yangın kısa sürede 7 katlı binayı sardı. Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken 14 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

22 Kasım 2025 Cumartesi 00:58
Yangın, Belen ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan 7 katlı apartmanda yaşandı. Apartmanın en alt katında bulunan oto galerinde nedeni henüz belirlenemeyen yangın çıktı. Yangın sonrası iş yerinden çıkan dumanları apartmanın içerisini sardı.

Durum üzerine panik yaşayan apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler, sepetli araçlarla vatandaşları kurtardılar. Kurtarılan vatandaşlara olay yerinde sağlık ekipleri müdahale etti.

Rahatsızlanan 14 şahıs hastanede tedavi altına aldı. İlk belirlemelere göre yangında 2 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazelerin morga kaldırılacağı öğrenildi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

  • hatay
  • galeri yangını
  • yaralı

