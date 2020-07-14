Hatay'da gemide 47,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi: 815 bin liralık kaçakçılığın önüne geçildi

DHA 14 Temmuz 2020 Salı 12:49 - Güncelleme: 14 Temmuz 2020 Salı 14:25

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, bir yük gemisi ve bir TIR ile 2 iş yerine düzenlenen operasyonların ayrıntıları ortaya çıktı. 47.5 ton kaçak akaryakıt, 24 ton kimyevi madde ve 143 cep telefonu ele geçirilen operasyonlarla, 815 bin liralık kaçakçılığın önüne geçildiği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İskenderun Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, ilk operasyonu yük gemisine yönelik gerçekleştirdi. Gemiye çıkan görevliler, gemi kaptanından, gemide gümrüğe tabi eşya olup olmadığı ile gemi tanklarında bulunan akaryakıt miktarıyla ilgili bilgi aldı. Ardından da geminin yaşam mahali ile güvertesi ve makine dairesinde arama yaptı. Gemi tanklarında, kaptan tarafından beyan edilmeyen 47.5 ton akaryakıt ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 165 bin lira olan kaçak akaryakıta el konulurken, gerçeğe aykırı beyanda bulunan gemi kaptanı ve baş makinist hakkında soruşturma başlatıldı.

İkinci operasyon ise, Suriye’ye gitmek üzere gümrük sahasına gelen TIR'da yüklü olduğu beyan edilen sıvı gübreden şüphelenilmesi üzerine gerçekleştirildi. Söz konusu maddenin laboratuvarda analiz edilmesine karar verildi. Yapılan analizle sıvı gübre olarak beyan edilen maddenin patlayıcı yapımında kullanılabilen nitrik asit olduğu saptandı. 300 bin lira değerinde olan 24 ton ağırlığındaki kimyevi maddeye el konuldu.

Son operasyonda da kaçak cep telefonu satışı yapılan 2 iş yerine baskın düzenlendi. İş yerlerinde piyasa değeri yaklaşık 350 bin lira olan 143 cep telefonu ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı operasyonlar sonunda toplam 815 bin liralık kaçakçılık olayı önlenmiş oldu. Operasyonlara ilişkin yürütülen soruşturmalara devam ediliyor.