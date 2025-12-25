İSTANBUL 13°C / 7°C
  • Hatay'da gıda denetiminde skandal: İşletmecinin savunması pes dedirtti
Güncel

Hatay'da gıda denetiminde skandal: İşletmecinin savunması pes dedirtti

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde zabıta ekiplerinin iş yeri denetimi esnasında baharat dolu kovanın içerisine bırakılan çiğ et ekipleri şaşırtırken, işletmecinin eti baharat bozulmasın diye koyduğunu söylemesi dikkat çekti.

IHA25 Aralık 2025 Perşembe 11:07 - Güncelleme:
Hatay'da gıda denetiminde skandal: İşletmecinin savunması pes dedirtti
Dörtyol Belediye Başkanı Dr. Bahadır Amaç'ın talimatları doğrultusunda ilçede yapılan denetimlerde, işletmelerin hijyen kuralları, temizlik durumu ve ürünlere ait etiket bilgileri kontrol edildi.

Yapılan incelemelerde mevzuata aykırı durumlar tespit edilen işletmelere uyarılarda bulunulurken, gerekli durumlarda tutanak tutuldu.

Belediye yetkilileri, halk sağlığının korunmasının öncelikli görevler arasında yer aldığını belirterek, denetimlerin planlama çerçevesinde Dörtyol'un tüm mahallelerinde devam edeceğini ifade etti.

Denetimler esnasında zabıta ekiplerinin bozuk eti neden beklettiğini sorduğu esnafın eti eve götüreceğini söyleyerek kendini savunması ve başka bir işletmede baharatın bozulmaması için esnafın içerisine çiğ et koyması zabıta ekiplerini şaşırttı.

