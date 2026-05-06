  • Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 organizatör tutuklandı
Hatay'da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 organizatör tutuklandı

Hatay'da gerçekleştirilen operasyonlarda 19 göçmen yakalanırken, olayla ilgili 4 organizatör yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer şahıs yurtdışı yasağı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

IHA6 Mayıs 2026 Çarşamba 09:25
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 3 Mayıs'ta durdurulan 2 ayrı araçta yapılan aramada 19 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.

Olayla ilgili 4 organizatör yakalandı.

Gözaltına alınan şahıslardan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken diğer şahıs yurtdışı yasağı hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Ayrıca, 2 araç sürücüsüne trafik kural ihlallerinden 350 bin 235 TL idari ceza yazılarak araçlar trafikten men edildi.

Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler gerekli incelemeler sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

  • hatay
  • düzensiz göçmen
  • organizatör
  • operasyon

